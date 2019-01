Carnevale 2019, sfilata dei carri a Marghera

Carnevale 2019. Lungo le vie della “Città giardino” sfileranno i grandi carri mascherati e altrettanti gruppi locali: come da tradizione il corteo farà due passaggi in piazza Mercato dove, al termine della parata, saranno premiati i gruppi partecipanti. L'appuntamento è per il 2 marzo.

Il percorso

Il percorso: via Bartolomeo Benvenuto, via Avesani, P.le della Concordia, P.zza Mercato, via Cesare Rossarol, via Angelo Toffoli, P.le Lazzaro, via Giorgio Rizzardi, P.zza Sant’Antonio e conclusione P.zza Mercato.