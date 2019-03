Paolo Ruffini e Violante Placido al Toniolo con "Sogno di una notte di mezza estate"

Stefano Fresi, Violante Placido, Paolo Ruffini e Augusto Fornari sono i protagonisti di Sogno di una notte di mezza estate,in scena al Toniolo di Mestre da venerdì 22 a domenica 24 marzo 2019. Quattro attori conosciuti al grande pubblico, che verranno affiancati da dieci colleghi che sul palcoscenico interpreteranno i comici, gli innamorati e la fata.

Lo spettacolo

Quello che va in scena nel teatro mestrino è un vero e proprio teorema sull’amore ma anche sul nonsense della vita degli uomini che si rincorrono e che si affannano per amarsi, che si innamorano e si desiderano senza spiegazioni, che si incontrano per una serie di casualità di cui non sono padroni. Mito, fiaba e quotidianità si intersecano continuamente senza soluzione di continuità all’interno di questa originale versione del noto testo shakespeariano.

Uno spettacolo che il regista Massimiliano Bruno racconta così: «Quello che voglio da questo Sogno è tirare fuori la dimensione inconscia che Shakespeare suggeriva neanche troppo velatamente. Puntellare con l’acciaio la dimensione razionale imprigionata nelle regole e nei doveri bigotti e rendere più libera possibile quella onirica, anarchica e grottesca. E così il nostro bosco sarà foresta, Patria randagia di zingari circensi e ambivalenti creature giocherellone, Puck diventerà un violinista che non sa suonare, Bottom un pagliaccio senza palcoscenico, Oberon un antesignano cripto-gay e Titania una ammaestratrice di bestie selvagge. L’intenzione è essere affettivi senza essere affettuosi, ferire per suscitare una reazione, divertire per far riflettere, vivere nella verità del sogno tralasciando la ragione asettica e conformista. Un ‘Sogno di una notte di mezza estate’ che diventa apolide e senza linguaggio codificato, semplici suoni e immagini che sono meravigliose memorie senza mai essere ricordi».