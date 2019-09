"I soldi spicci" a Nave de Vero: arriva la comicità siciliana campione di like

Una serata all’insegna della risata e dell’allegria: venerdì 20 settembre a Nave de Vero sono in arrivo “I Soldi Spicci”, il duo comico e cabarettistico siciliano formato da Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, campioni di like e follower sui social. Lo spettacolo, con ingresso libero fino a esaurimento posti, avrà inizio alle ore 21.30.

Da sempre appassionati di teatro, Claudio Casisa (palermitano, classe 1991) e Annandrea Vitrano (originaria di Misilmeri e nata nel 1988) si incontrano per la prima volta durante un corso di recitazione teatrale. Subito si crea un’autentica chimica tra loro, tanto che decidono di iniziare a scrivere immediatamente degli sketch insieme. Coppia fissa nella comicità come nella vita reale, I Soldi Spicci – questo il particolare nome del duo, destinato a fare tanto “baccano” quanto le piccole monetine – iniziano la loro carriera a teatro, per poi approdare al programma di cabaret in onda su Italia 1 Colorado, riscuotendo subito un grande successo di pubblico.

Spinti dalla voglia di realizzare continuamente nuovi progetti, Annandrea e Claudio decidono di approdare anche sul web, con divertentissimi video postati sui social grazie ai quali raggiungono milioni di like e visualizzazioni, ma anche scatti e stories spassosi, tratti direttamente dalla loro vita quotidiana.