Di corsa al tramonto: torna la Sunset Run a Cavallino-Treporti

Torna a Cavallino Treportil'appuntamento con la Sunset Run. L'evento è organizzato dalla associazione Litorale Runner in collaborazione con il Palio Remiero delle Contrade, l'Amministrazione Comunale di Cavallino-Treporti, il Parco Turistico e Assocamping. L'appuntamento è per sabato 15 giugno 2019.

Programma

Ore 16:00 Sunset Sport Village in Piazza S.M. Elisabetta a Cavallino: villaggio sportivo dell’evento e centro accoglienza per i partecipanti. Musica di Radio Bellla e Monella e gli spettacoli di Fitness e Danza della Crew della palestra New Body Line 2.

Ore 18:30 apertura del servizio di ristorazione e bar a cura dell’ Associazione Palio Remiero.

Ore 19:00 Partenza seconda edizione della SUNSET RUN, Piazza Santa Maria Elisabetta.

Percorso

Il percorso, di circa 11 chilometri, interesserà il tratto urbano di Cavallino-Treporti, fino a proiettarsi lungo lo specchio acqueo lagunare di via del Casson, via della Marinona e via Pordelio. La gara è aperta sia ai runners che agli atleti delle discipline nordic walking e fitwalking.

Iscrizione