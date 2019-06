“Le supplici”: il capolavoro del teatro greco di Eschilo in scena al teatro a l'Avogaria

Uno dei più grandi capolavori della tragedia greca. Sabato 8 giugno 2019, ore 21, ingresso libero, al teatro Avogaria di Venezia, in programma “Le supplici” di Eschilo. In scena, gli allievi del “Laboratorio Mondo del Dramma” del Teatro a l’Avogaria diretti da Angelo Callipo, che ha adattato il testo e firmato la regia, danno respiro alla forza di temi mai tramontati, attraverso una recitazione che mescola tensione e sospensione, forza e riflessione, per uno spettacolo a metà tra rito e azione.

Le Supplici di Eschilo narrano la fuga delle figlie di Danao che, non volendo sposare gli odiosi cugini egizi, si rivolgono alla città di Argo, per cercare nel re Pelasgo aiuto e sostegno. Dopo alcuni tentennamenti, gli Argivi infatti non vogliono mettere in pericolo la pace scatenando una guerra contro l’Egitto, il re Pelasgo decide di rimettere la decisione all’assemblea dei cittadini e quest’ultima vota per accogliere la supplica delle donne. Tutto sembra risolto, ma sopraggiunge l’araldo degli Egizi che pretende di riportare con sé le figlie di Danao. Pelasgo si oppone: la guerra tra Argo e l'Egitto è ormai inevitabile. Le Danaidi vengono allora accompagnate dentro le mura della città, dove saranno protette, mentre gli uomini si preparano allo scontro.