"Una poltrona per due e mezzo": giovani fino a 26 anni a teatro con 2,50 euro | VIDEO

Torna al Teatro Toniolo di Mestre la promozione “Una poltrona per due e mezzo”, ossia il biglietto per tutti gli spettacoli di prosa e danza al prezzo simbolico di due euro e cinquanta, per ragazze e ragazzi della Città metropolitana fino ai 26 anni e studenti universitari. L’iniziativa è realizzata dal Comune di Venezia in collaborazione con il Circuito teatrale regionale Arteven.

«Puntiamo a migliorare i numeri del 2017»

«La scorsa stagione sono state fatte 708 tessere - ha spiegato l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini - per un totale di 1200 biglietti staccati. Visto il successo dello scorso anno puntiamo perciò ora ad aumentare questi numeri, nella speranza che un numero sempre maggiore di giovani venga a teatro e si avvicini a questo mondo. Per ottenere questi risultati abbiamo stretto una forte alleanza con le scuole, ma il nostro obiettivo è quello di far venire i ragazzi a teatro soprattutto nel tempo libero, il pomeriggio e la sera, e renderli gli spettatori di domani, consapevoli ed entusiasti».

Come acquistare i biglietti

Come lo scorso anno, per poter acquistare i biglietti, è necessario ritirare una specifica tessera personale. Per ottenerla basta compilare il modulo on-line, scaricabile su www.arteven.it cliccando su “Una poltrona per due e mezzo”, stamparla e presentarsi in biglietteria a teatro con carta d’identità o badge universitario. Grazie alla tessera si potrà accedere a 21 spettacoli, 17 di prosa e 4 di danza per oltre 50 repliche.