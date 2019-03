Open Mic Night al teatro a L'Avogaria

Attori comici per una notte. Dopo il successo della scorsa edizione, ritorna sabato 23 marzo, ore 21, al Teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607) la serata Open Mic Night.

Un evento nell’ambito del ciclo di Stand Up Comedy. Scomoda e riservata rigorosamente ad un pubblico adulto, è una comicità trasgressiva dal linguaggio esplicito senza i filtri del perbenismo. La rassegna, a cura di Nicolò Falcone, porterà in laguna i comici di punta nel panorama nazionale e darà agli esordienti la possibilità di provare un palco davanti a un nutrito pubblico di intenditori. Questo sabato microfono aperto per chiunque vorrà andare in scena proponendosi con un monologo comico di cinque minuti: il primo passo per chi vuole avvicinarsi al mondo della stand up comedy. Special Guest, Davide Marini, comico che vanta oltre 350mila followers sui social network, celebre per i suoi doppiaggi degli animali in dialetto romano.

A fare gli onori di casa ci sarà Nicolò Falcone, comico veneziano e campione del mondo in carica di Monopoly