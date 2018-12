Teatro per le feste: al Toniolo sarà un Natale all'insegna dell'intrattenimento

Teatro per le feste, quattro spettacoli al Toniolo di Mestre in programmazione dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. Atmosfere natalizie al teatro di piazzetta Cesare Battisti, che apre le porte al Natale per gli spettatori di ogni età con un ricco cartellone per riscoprire la tradizione con proposte di puro intrattenimento e divertimento. Tra musical, danza e operetta.

A Christmas Carol

Il primo spettacolo - in programma il 22, alle 19.30 e il 23 alle 16.30 - è A Christmas Carol, un musical che vanta le musiche originali del compositore statunitense Alan Menken (La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Aladdin) e che racconta la storia fantastica di Ebenezer Scrooge. A Christmas Carol, adattamento della celebre novella di Charles Dickens, è il racconto di un ricco e avaro uomo d’affari, che sarà interpretato da Roberto Ciufoli che ha sposato con entusiasmo la nuova idea della Compagnia dell'Alba.

Lo Schiaccianoci

Il giorno di Santo Stefano, in doppia replica alle 16.30 e alle 19.30, la protagonista sarà la danza con lo spettacolo Lo Schiaccianoci che porta a teatro amore, sogno e fantasia per uno dei balletti più affascinanti della storia della danza classica. Le scenografie incantate del Balletto di San Pietroburgo rendono partecipe lo spettatore della stessa fiaba di Hoffmann. Lo Schiaccianoci, un racconto fatto di dolciumi, soldatini, albero di natale, fiocchi di neve e fiori che danzano, topi cattivi, prodigi, principe azzurro e fatina, è diventato un balletto che ammalia i bambini e incanta i grandi. Per questo è lo spettacolo più rappresentato nel mondo durante le festività natalizie. Il saluto al vecchio anno è affidato all'operetta ( DETTAGLI ).

La Vedova Allegra

Il 31 dicembre la Compagnia Italiana di Operette porta in scena La Vedova Allegra, celebre operetta musicata in maniera magistrale da Franz Lehar. Ambientata a Parigi, presso l’Ambasciata del Pontevedro ha per protagonista Hanna Glavary, vedova del ricco banchiere di corte. L’ambasciatore, il Barone Zeta, riceve l’ordine di combinare un matrimonio tra Hanna e un compatriota per far si che la dote della ricca vedova resti nelle casse dello Stato. Coadiuvato da Njegus, segretario un po’ pasticcione, tenta di risolvere la situazione, innescando però una serie di equivoci comici che condurranno al lieto fine.

Zecchino d'Oro

Per la Befana, sabato 6 gennaio, il teatro apre le porte ai più piccoli con il primo musical dello Zecchino d'Oro realizzato in occasione del sessantesimo anniversario dalla nascita della kermesse televisiva. Con alcune delle canzoni più belle dello Zecchino d'Oro come colonna sonora, il musical racconta di Alice, una bambina un po' particolare e dalla spiccata fantasia, che una sera, poco prima di addormentarsi, viene svegliata da uno strano tintinnio. È lo “zecchino d'oro” dai magici poteri che è precipitato proprio nella sua camera.