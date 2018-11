Le luci della centrale elettrica al teatro Toniolo di Mestre

Martedì 18 dicembre a Mestre arriva Le Luci della Centrale Elettrica, progetto artistico ideato nel 2007 dal cantautore veronese Vasco Brondi. È il tour di addio, che celebra 10 anni di dischi e live di successo. Un viaggio musicale suggellato di recente dal doppio album 2008/2018 tra la via Emilia e La Via Lattea, un best of contenente anche due tracce inedite e un live in studio.

Al teatro Toniolo Brondi proporrà i brani che hanno imposto Le Luci come una delle realtà più interessanti degli ultimi anni nei generi songwriting e alt-rock, alternati a letture e racconti. Ad accompagnarlo, Rodrigo D’Erasmo (violino), Andrea Faccioli (chitarre), Daniel Plentz e Anselmo Luisi (percussioni), Daniela Savoldi (violoncello), Gabriele Lazzarotti (basso) e Angelo Trabace (pianoforte).

Dopo dieci anni e centinaia di concerti, dai piccoli bar dei primi tempi ai grandi “spazi rock” degli ultimi tour, la scelta di spostarsi negli spazi teatrali è sembrata la più logica e coerente, assecondando proprio quell’evoluzione che riguarda anche la poetica delle canzoni e l’attenzione per l’aspetto musicale. Dieci anni, cinque album, due libri, una graphic novel, una serie di incontri importanti da cui sono scaturite collaborazioni preziose per un’evoluzione artistica che non ha mai tradito quell’idea di libertà e di indipendenza, lontana dalle mode o dalle tendenze.

L'evento fa parte della rassegna “Note italiane", curata dal settore cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Dal Vivo Srl.

Prevendite aperte da martedì 6 novembre: biglietti disponibili alla biglietteria del teatro Toniolo Mestre, dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 19.30 (chiuso il lunedì), e nei circuiti Ticketone e Vivaticket (punti vendita e internet).

Info: tel. 041971666