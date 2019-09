Venetonight compie 10 anni e si "allarga": nuove sedi e un vaporetto della ricerca

Torna Venetonight, la notte dedicata alla ricerca organizzata dall'università Ca' Foscari di Venezia che quest'anno compie 10 anni. Dieci anni di impegno nella divulgazione di temi scientifici, di apertura al pubblico, di attività per grandi e piccini, laboratori, visite con ricercatori, sperimentazioni e spettacoli. L'appuntamento è per il prossimo 27 settembre.

La notte della ricerca

Si comincia con l'apertura ufficiale nel cortile dell'ateneo veneziano, con i saluti del rettore Michele Bugliesi a partire dalle 17. Il via alle attività sarà dato sulle note della musica suonata sul palco da band di ricercatori, professori, docenti e studenti. Per i più piccoli, sulla scorta del successo delle passate edizioni, non poteva mancare il sorbetto atomico: un "assaggio scientifico" che aiuterà i ricercatori a raccontare la cucina molecolare e i processi chimico-fisici che avvengono durante la preparazione dei cibi.

Più sedi

Novità di quest'anno sarà il coinvolgimento delle sedi di Ca' Dolfin e Ca' Bottacin. Nella prima si terrà lo spettacolo di burattini Il Servitore di due padroni, commedia di Carlo Goldoni in una versione "da camera", mentre a Ca' Bottacin spazio ad attività e laboratori vari. Il gran finale vedrà la partecipazione di Tullio Solenghi, alle 21 nel cortile di Ca' Foscari, con lo spettacolo Una serata pazzesca. Tullio Solenghi legge Paolo Villaggio.

Vaporetto della ricerca

Per la prima volta, con la collaborazione di Avm, un vaporetto sarà sede della notte dedicata alla ricerca: si tratta del primo Vaporetto Ibrido E1, che sarà ormeggiato davanti alla sede dell'università, in Canal Grande, e ospiterà dalle 18 alle 20 interviste pubbliche ai ricercatori condotte da Davide Coero Borga, volto di Rai Scuola.

Attività per tutti

I visitatori sperimenteranno il fascino dell'avventura e della scoperta, con laboratori dedicati. Sarà possibile divertirsi scoprendo il mondo dell'economia e ancora sperimentando nuovi modi di fruire la realtà. Spazio anche a 8 laboratori per i più piccoli e allo spettacolo di Nic e Ale, due cafoscarini che hanno portato la LIS sul palco di Italia's Got Talent.