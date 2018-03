Trentesima giornata di serie B, il Venezia di Filippo Inzaghi affronta al Penzo l'Ascoli penultimo in classifica. Una partia in cui sarà importante centrare i tre punti, per continuare a rimanere in zona playoff e, perché no, sognare qualcosa di più di un semplice piazzamento. Il fischio d'inizio della partita è previsto alle 15.