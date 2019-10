Al via la parentesi autunnale di Venezia Jazz Festival con Stefano Bollani

Se l’attesa è tutta per l’imprevedibile “piano a piano” di Stefano Bollani e Chucho Valdés, la programmazione di Venezia Jazz Festival Fall edition #2, in calendario dal 26 ottobre al 6 novembre 2019 (con anteprima il 17 ottobre), riserva non poche sorprese, con artisti crossover orientati alla creazione di nuove sonorità, spesso partendo da strumenti di tradizione classica.

Anteprima al T Fondaco

L'anteprima è affidata a T Fondaco dei Tedeschi. L’Event Pavillon, situato all’ultimo piano del noto lifestyle department store di DFS Group, ospita il progetto di BartolomeyBittmann “progressive.strings.vienna - DYNAMO Live in Concert” con Matthias Bartolomey al violoncello e Klemens Bittmann al violino e mandola, che stanno tracciando un nuovo percorso per i loro strumenti, così profondamente radicati nella tradizione classica. La loro musica include la spontaneità e l’improvvisazione jazz, un ritmo forte ed elementi rock, così come ballate intime e composizioni movimentate (17 ottobre, ore 19.30, ingresso libero su prenotazione).

Jokers

Chitarre ibride, batteria, fisarmonica nella nuova formazione di Vincent Peirani con il chitarrista italiano Federico Casagrande e il batterista Gautier Garrigu che in “Jokers”, uno dei progetti più originali del leader, si avventura in ogni genere musicale, senza sovrastrutture, che si tratti di suoni enigmatici, onirici, elettronici o acustici (26 ottobre, ore 19.30, Sale Apollinee, Teatro La Fenice).

Giovani talenti

A conferma del sostegno di Veneto Jazz ai giovani talenti del jazz italiano con il progetto “Tomorrow’s Jazz”, anteprima del nuovo disco da leader “Auand” (in uscita nel 2020) per il bassista Michelangelo Scandroglio, vincitore del Conad Jazz Contest di Umbria Jazz 2019. Nella formazione anche il pianista Alessandro Lanzoni, fra le maggiori personalità del jazz italiano, con esperienze di assoluto prestigio (1 novembre, ore 20.00, Laguna Libre, seguirà jam session).

Bollani e Valdés

I grandi pianisti e compositori Stefano Bollani e Chucho Valdés si incontrano quindi per suonare insieme in un progetto unico e senza precedenti. L’estro musicale e la fantasia versatile di Bollani e l'energia afro-cubana e il ritmo latino di Valdés mescolati insieme creano uno spettacolo musicale di fortissimo impatto. Un grande momento di pura improvvisazione, come "comanda" il jazz, in cui i due musicisti compiono un incredibile viaggio da un genere a un altro, da Cuba all’Italia, toccando svariati stili (2 novembre, ore 21, Teatro Goldoni).

Lars Danielsson

Il contrabbassista svedese Lars Danielsson, una delle voci più importanti del jazz europeo degli ultimi anni, combina sonorità nordiche e straordinarie doti di compositore ad un approccio al jazz estremamente ampio, con inclusioni di musica classica ed elementi pop, in duo con il martinicano Grégory Privat, considerato una “stella nascente” (5 novembre, ore 19.30, Sale Apollinee, Teatro La Fenice). Suoni del mondo, dall’Andalusia all’America Latina, dall’India al mondo arabo, sempre con una matrice mediterranea, per il virtuoso bassista francese Renaud Garcia-Fons, in un suggestivo “solo”, dove utilizza lo strumento sfruttando l’intera gamma di suoni ottenibili, dall’uso dell’arco fino al percussivo “pizzicato” (6 novembre, ore 19.30, T Fondaco dei Tedeschi).

Jam Session

Infine, l’autentica atmosfera del festival si potrà assaporare nel salotto dello Splendid Venice Hotel, con una ricca jam session (31 ottobre, dalle 19.00), mentre al Laguna Libre (1 novembre, ore 18.00) è atteso l’intervento con video e testimonianze inediti del giornalista americano Ashley Kahn per celebrare tre straordinari anniversari che hanno cambiato la storia della musica: “As A Triple Anniversary Celebrations of Miles Davis: Birth of the Cool (70 years), Kind of Blue (60 Years), and Bitches Brew (50 years)".

Prevendite