Visite guidate gratuite ai Giardini e all'Arsenale di Venezia

A partire da mercoledì 15 luglio 2020, la Biennale di Venezia si rivolge al pubblico della città, del territorio e dei visitatori di Venezia (appassionati, famiglie, studenti e studiosi) con una serie di Attività Educational, visite guidate gratuite e su prenotazione obbligatoria, la mostra La Biennale all’Arsenale 1998/2020 e altre iniziative, nelle sedi espositive dei Giardini e dell’Arsenale. Le attività, le visite e le iniziative saranno disponibili su prenotazione obbligatoria, consultando il sito www.labiennale.org .

Visite guidate

Al centro delle visite saranno le suggestioni storico/architettoniche delle sedi espositive della Biennale, alla scoperta dei luoghi storici di Mostre ed Esposizioni Internazionali, da un punto di vista inedito legato anche al contesto urbano. Le visite guidate saranno condotte in italiano e in inglese (disponibili su richiesta, soggetta a disponibilità, anche in spagnolo, francese e tedesco).

Giardini

Visite guidate all’aria aperta condurranno i visitatori attraverso i Giardini della Biennale, il verde storico e i Padiglioni permanenti, capolavori di architetti internazionali. Sarà possibile approfondire l’affascinante vicenda dei Giardini anche attraverso attività specifiche dedicate alle diverse fasi storiche, con 4 appuntamenti distinti per ammirare gli aspetti architettonici, culturali e politici del luogo, dalla Belle Époque agli anni Venti, dagli ampliamenti degli anni Trenta fino alla ricostruzione e alla globalizzazione.

Arsenale

Percorsi guidati dell’Arsenale risaliranno dalla sua attuale destinazione, grazie ai recenti restauri, agli adattamenti otto-novecenteschi, agli interventi rinascimentali, fino alla sua mitica fondazione medievale.

Mostra La Biennale all’Arsenale 1998-2020

All’interno del percorso di visita guidata all’Arsenale, dal 15 luglio al 25 ottobre si terrà una mostra che illustra gli interventi realizzati da La Biennale di Venezia all’Arsenale. L’accesso avverrà su prenotazione obbligatoria della visita guidata. Saranno esposti grandi pannelli fotografici nei quali si potranno vedere le immagini degli spazi dell’Arsenale dell’area Sud-Est in concessione alla Biennale, prima dei lavori, durante i cantieri, dopo il completamento delle opere di restauro e riqualificazione. La Biennale infatti, a partire dal 1998, ha condotto un ampio programma di valorizzazione dell’area con l’obiettivo di aprire al pubblico gli edifici, oggi utilizzati dalla Fondazione, per:

attività espositive (le grandi Mostre Internazionali di Arte e Architettura)

attività teatrali, di musica e di danza (settore artistico introdotto con la riforma statutaria del 1998)

attività di formazione artistica e stage (Biennale College)

attività della logistica e accoglienza del pubblico

Famiglie e bambini

Per i più piccoli e le famiglie, saranno attivati percorsi didattici contraddistinti da un colore che andrà a definire la tematica corrispondente. Attraverso una serie di passeggiate all’aria aperta, si alterneranno il Percorso Verde per entrare in contatto con gli elementi naturali e del paesaggio dei Giardini napoleonici, il Percorso Azzurro per immergersi nella storia di Venezia e osservare le strutture architettoniche, la terra e l’acqua dell’Arsenale, il Percorso Giallo per giocare sulla relazione tra architetture, corpo e movimento e il Percorso Rosso che proporrà suggestioni di carattere sonoro. Le attività per le famiglie saranno condotte in italiano.

Mestre

Un programma specifico verrà realizzato anche a Mestre, al Parco della Bissuola per avvicinare il pubblico dei più piccoli alla Biennale Architettura 2021 attraverso un Concorso di fotografia dal titolo Le Geometrie del Parco, forme e colori.