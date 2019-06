Concerto a San Marco, Festa di San Piero de Casteo, notte hOROr, Alba Festival

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti all'aria aperta e non solo quello del 28, 29 e 30 giugno 2019. Tanti eventi da non perdere, adatti per grandi e piccini. Ecco di seguito tutte le iniziative da non mancare nel corso del weekend.

TUTTI GLI EVENTI DEL WEEKEND

Si terrà il 29 giugno 2019, a Venezia, in Piazza San Marco, "Aperol Happy Together Live", il grande show che celebrerà il centesimo anniversario dell’aperitivo veneto. Protagonisti dello spettacolo live nella cornice marciana, tre artisti di valore internazionale che ben rappresentano l’immagine della musica italiana d’autore nel mondo: Francesca Michielin, Måneskin e Max Gazzè, insieme per la prima volta, con la collaborazione del conduttore televisivo Alessandro Cattelan ( DETTAGLI ).

Torna, dal 25 al 30 giugno 2019, la Festa di San Piero de Casteo. La tradizionale festa veneziana sarà come sempre contraddistinta da un ricco programma di iniziative da non perdere. Dai mercatini alla musica, dai laboratori alle mostre, dagli spettacoli all'intrattenimento, passando per il cibo e la voglia di stare bene insieme, in compagnia. In un contesto tipicamente autoctono ( DETTAGLI ).

Notte d’oro e horror, anzi “hOROr”. Gioca sul nome e sulle paure la terza Notte nel Miranese di questo 2019: a Olmo di Martellago scendono in campo 30 attività, con 17 punti di intrattenimento organizzati lungo la via principale e un percorso del gusto articolato in 10 sfiziosissime tappe. L'appuntamento è per sabato 29 giugno ( DETTAGLI ).

Carmen Consoli, Marina Rei e Eva Pevarello saranno protagoniste a Bibione di un evento unico, tutto al femminile. Ad aprire la serata sarà Eva Pevarello, talento indiscutibile messosi in luce a X Factor, accompagnata dalla sua band. Seguirà Marina Rei che, con l’eccezionale presenza di Paolo Benvegnù, rivisiterà in nuova chiave i brani del proprio repertorio. La serata vedrà il suo culmine con l’esibizione di Carmen Consoli. ( DETTAGLI ).