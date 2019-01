Gli eventi del weekend a Venezia e provincia

Ancora non avete deciso come impegnare il vostro fine settimana invernale. Come di consueto, ci pensiamo noi a darvi qualche dritta sugli appuntamenti da non perdere a Venezia e provincia nel weekend dell'11, 12 e 13 gennaio 2019. Di seguito le nostre proposte, qui tutti gli eventi del territorio .

Dal 12 gennaio al 3 marzo a San Donà di Piave in provincia di Venezia si tiene, l’Open Circus Festival, un cartellone di eventi in omaggio a Moira Orfei a tre anni dalla sua scomparsa curato da Circo e Dintorni con il sostegno della Città di San Donà di Piave e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ( DETTAGLI ).

Quindici anni dall’ultima tournée nei teatri italiani, Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco e dal 12 al 13 gennaio arrivano a Venezia per animare il Teatro Goldoni con il nuovo show di cui sono interpreti ed autori, coadiuvati dalla Jazz Company del maestro Gabriele Comeglio, che esegue dal vivo la partitura musicale ( DETTAGLI ).

Cor Veleno portano in tour il nuovo album “Lo spirito che suona” al centro sociale Rivolta di Marghera. Uscito il 26 ottobre per la loro etichetta e la distribuzione di Artist First, l'album nasce dal desiderio di rendere omaggio all’amico e compagno Primo e al suo talento prematuramente scomparso, in cui si conserva il testamento di un’intera generazione di rapper e si consacra la storia di un genere ( DETTAGLI ).

Debora Villa sarà in scena venerdì 11 gennaio alle 21 al Teatro Toniolo di Mestre con il nuovo spettacolo “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere”, quinto appuntamento della stagione 2018-2019 di “Io sono comico” ( DETTAGLI ).