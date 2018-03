Weekend: Giornate Fai di Primavera, food truck a Noventa, Via Garibaldi per Emergency

Un fine settimana ad alta concentrazione di appuntamenti quello di Venezia e provincia. Dal 23 al 25 marzo 2018, infatti, non mancheranno eventi di qualità per trascorrere il proprio weekend in modo diverso dal solito, tra concerti, fiere gastronomiche, spettacoli teatrali e iniziative solidali. Un mix in grado di soddisfare anche i più esigenti. Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti da non perdere.

Quest’anno si festeggia la 26esima edizione delle Giornate FAI di Primavera, un compleanno importante per una vera e propria festa di piazza irrinunciabile. Il Fondo Ambiente Nazionale invita tutti in 400 località d’Italia dove, grazie all’impegno di 7500 volontari e 35mila apprendisti ciceroni, saranno aperti oltre 1000 siti: chiese, ville, giardini, aree archeologiche, avamposti militari, interi borghi. Si tratta di tesori di arte e natura spesso sconosciuti, inaccessibili ed eccezionalmente visitabili in questo weekend con un contributo facoltativo (DETTAGLI).

Dopo il grande successo dell’anno scorso anche quest’anno 7 locali di via Garibaldi, nel sestiere di Castello a Venezia, hanno deciso di aderire all’iniziativa "100 cene per Emergency". Sabato 24 marzo 2018 doneranno il 30% dell’incasso da mezzogiorno a mezzanotte. Dalle 18.30 in poi, inoltre, suoneranno gratuitamente quattro gruppi musicali (DETTAGLI).

Nella splendida cornice della Golena di Noventa di Piave arriva dal 15 al 25 marzo 2018 il Flood Village. Dieci giorni di eventi che uniscono la cultura del cibo veloce tipico dei food trucks con un contesto naturale come il parco della Golena del Piave. Questo weekend il tema sarà "a stelle e strisce" (DETTAGLI).

"'Ndemo a netar i murassi": sabato 24 marzo, dalle 10, scatta la giornata ecologica di sensibilizzazione ambientale per viabilità, accessibilità e sicurezza della spiaggia libera del Lido. Una zona sempre più frequentata dai turisti, anche la spiaggia, da maggio fino a settembre (DETTAGLI).

Appuntamento con la grande musica a Nave de Vero: gli Jarabe De Palo, in tour per festeggiare i 20 anni di carriera della band e i 50 del suo fondatore Pau Donés, venerdì 23 marzo 2018 alle 21 saranno in concerto a Marghera (DETTAGLI).

Dopo il grande successo di Mind Juggler, che in questi anni a teatro ha stupito più di 100mila spettatori, il Teatro Corso di Mestre presenta, venerdì 23 marzo 2018, The Game, il nuovo spettacolo di Francesco Tesei, il mentalista più famoso d’Italia (DETTAGLI).

Antonella Ruggiero in concerto all'auditorium di calle San Nicolò in Chioggia, venerdì 23 febbraio 2018 a partire dalle 21, in collaborazione con Veneto Jazz (DETTAGLI).

Dopo il grande successo e i sold-out delle prime date in Veneto, Carlo & Giorgio portano il loro nuovo spettacolo Temporary Show al Teatro Luigi Russolo di Portogruaro. L'appuntamento è per venerdì 23 marzo 2018 a partire dalle 21 (DETTAGLI).