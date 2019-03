La Wolfgang Schmidtke orchestra per la rassegna Candiani Groove

Una grande orchestra per una grande musica per il nuovo appuntamento Candiani Groove di giovedì 28 marzo alle ore 21.00 con la Wolfgang Schmidtke Orchestra e il suo Monk’s Mood.

Wolfgang Schmidtke, sassofonista di Wuppertal, nella sua carriera è stato impegnato in diversi ambiti: ha preso parte a produzioni di Ginger Baker e Karlheinz Stockahausen, ha collaborato con l‘attrice Hanna Schygulla, il pianista Horace Parlan e il trombettista Randy Brecker. Dagli anni Novanta scrive e compone per la sua più numerosa formazione, la Wolfgang Schmidtke Orchestra, con ospiti come Peter Brötzmann, Peter Kowald, Steve Lacy, Hans Reichel und Lee Konitz.

La WS Orchestra non è mai stata una big band tradizionale. A un ideale di perfezione esecutiva delle singole sezioni ha contrapposto punti fondamentali del jazz, ossia la valorizzazione del timbro individuale e delle possibilità improvvisative anche in un contesto orchestrale. Questo grazie al fatto che in questa formazione confluiscono noti solisti attivi e riconosciuti nelle proprie band. La somma di queste individualità dà origine alla sonorità dell‘orchestra, nella quale la creatività non sottostà al diktat della partitura scritta. Questo ideale ha un concreto riferimento: il pianista e compositore Thelonious Monk i cui brani originali sono diventati dei veri e propri standard jazz.

