Marilyn e le dive di Hollywood come non si sono mai viste: gli scatti di Greene al Candiani

Sarà inaugurata il 9 febbraio alle 18.30 al Centro Culturale Candiani di Mestre, con la performance "Vogue", a cura dell'Associazione Fuori Quota, la mostra fotografica di Milton H. Greene "Women". Una mostra che racconta il fascino e la bellezza autentica delle donne, immortalate dall'occhio del grande fotografo americano.

Marilyn e le dive come non si sono mai viste

La mostra propone una Marilyn Monroe come non si è mai vista. A ricordacela nella sua vita quotidiana e nei suoi momenti più belli sono gli scatti del fotografo Milton H. Greene, con un’esposizione che, per la prima volta in Europa, si apre al pubblico. Le fotografie esposte al Candiani, infatti, sono state messe in mostra solo all'Arlington Museum of Art di Dallas. Sono immagini che racchiudono l'intimità della diva di Hollywood grazie all’amicizia che la legava al fotografo. Dopo averla incontrata la prima volta per un lavoro sul set della rivista Look, i due diventarono molto amici. Non solo Marilyn però: ci sono infatti molte foto e provinature di altre celebrità femminili dotate di bellezza e fascino: l'insuperabile Marlène Dietrich, Farrah Fawcett, Candice Bergen.

Mostra ad ingresso libero

La mostra, a cura di Anne Morin, collezione Elizabeth Margot, in collaborazione con Chroma Photography, è ad ingresso libero e rimarrà aperta dal 10 febbraio al 29 aprile 2018. Inoltre l’esposizione si arricchirà di appuntamenti pensati per l'occasione: mercoledì 21 febbraio, alle 18, ci sarà la performance a cura di Voci di Carta, “Il principe e la ballerina: Milton, Marilyn e le altre”, mentre il 7 aprile si terrà lo spettacolo/convegno intitolato “Moda. Arte e comunicazione”, dalle 17 alle 19.30 (ingresso 3 euro), con Francesco Andolina (relatore), Francesco Giordano, (interventi recitativi), Santi Galatioto (elaborazione grafica e video), Patrizia Spadon (coreografie). Le visite guidate saranno venerdì 23 febbraio, sabato 10 e venerdì 23 marzo, alle 18, sabato 7 aprile, 18.30, venerdì 20 aprile, 18.