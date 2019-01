I più grandi fotografi contemporanei a San Servolo per una serie di workshop

L’Isola di San Servolo ospita la seconda edizione di Venezia Photo, festival internazionale che porta nell'isola i più importanti fotografi contemporanei per una serie di workshop e incontri esclusivi. Sono attesi Paolo Roversi, Erwin Olaf, Ann Ray, Oliviero Toscani, Albert Watson, Massimo Siragusa, Settimio Benedusi, Stephanie Renoma, Jean-Christophe Béchet.

Dopo l’ottimo riscontro registrato al suo esordio a febbraio scorso, Venezia Photo torna dal 25 aprile al 4 maggio 2019 e apre le iscrizioni a una nuova edizione ricca di occasioni formative che conferma la collaborazione tra la società in house della Città metropolitana di Venezia San Servolo Srl, Les Rencontres d’Arles, festival tra i più importanti in Europa dedicati alla fotografia, e ADAP, struttura operativa francese a supporto del festival.

L'evento offrirà un’immersione totale nel mondo della fotografia, con un programma articolato in oltre 20 workshop della durata di 4 giorni ciascuno, pensato per essere aperto a tutti, amatori, professionisti o principianti: una grande varietà di stage fotografici, tra teoria e pratica, in cui i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con maestri fotografi di fama internazionale, assieme ai quali apprendere i segreti della tecnica ma soprattutto riuscire a trovare la propria visione. Accanto a questo, una serie di incontri e dibattiti per arricchire la propria esperienza durante la permanenza sull’isola, che includerà inoltre visite guidate e percorsi fotografici nella città di Venezia. Tra i partner ci sono Canon e Manfrotto.

«Ancora una volta – aggiunge Andrea Berro, amministratore di San Servolo srl – l'isola di San Servolo diventa uno “spazio di vita”, offrendo una location straordinaria in cui vivere un’avventura fotografica fuori dal comune, con un soggiorno scandito da momenti di apprendimento, condivisione e convivialità tra professionisti e appassionati. Un evento di grande spessore artistico». «Crediamo molto in Venezia Photo - aggiunge Alexander De Metz di ADAP, curatore dell’evento – in Europa mancava un appuntamento di altissimo livello che potesse raggruppare in un posto i più grandi fotografi del mondo e farli lavorare con gli appassionati della fotografia: abbiamo creato con San Servolo srl un campus internazionale della fotografia».