Il Politecnico Calzaturiero lancia due corsi di formazione per specialisti nel mondo del fashion

Si aprono le iscrizioni ai corsi del Politecnico Calzaturiero di Vigonza per diventare tecnico superiore per fashion shoes coordinator. Due anni di specializzazione per istruire tecnici di processo e di prodotto e avvicinare sempre di più i giovani al mondo del lavoro. Si tratta di due figure che saranno capaci di progettare la scarpa e realizzarla partendo dal disegno e passando per lo sviluppo dei modelli, la costruzione del prototipo, la raccolta della documentazione per la gestione del processo manifatturiero fino all'utilizzo delle tecnologie CAD 2D-3D e Prototipazione Rapida.

Il percorso di studi, riconosciuto a livello europeo prevede 1200 ore di lezioni teoriche e 800 ore di stage in azienda per acquisire competenze che saranno spendibili in diverse aree aziendali, dall'ufficio di progettazione a quello i sviluppo e produzione fino all'area commerciale e marketing.

Una seconda proposta della scuola è la cosiddetta work experience, nell'ambito del programma garanzia giovani, specialistica per product manager del settore moda e abbigliamento. Il corso, rivolto a giovani disoccupati o inattivi di età compresa fra i 18 e i 29 anni e domiciliati in Veneto, è gratuito e comprende 200 ore di lezione in aula e laboratorio e 4 mesi di stage retribuito in azienda. Fornisce le competenze di base per progettare e sviluppare capi di abbigliamento con tecniche manuali e l’uso di software.