Piante, percorsi e pannelli: 1,2 milioni dall'Ue per l'habitat del litorale, progetto Ca' Foscari

Ripristino di 91 ettari di habitat dunali di importanza comunitaria e riduzione degli impatti umani nei siti "Rete natura 2000" lungo la costa adriatica, a beneficio dei comuni di Chioggia, Cavallino-Treporti, Jesolo, Eraclea, Caorle e San Michele al Tagliamento. Il progetto, redatto dall’università Ca’ Foscari di Venezia (capofila del gruppo di partenariato), ha ottenuto un finanziamento europeo di oltre 1 milione e 203 mila euro, su un budget complessivo di oltre 2 milioni. Gli interventi dovranno essere completati entro marzo 2022 e riguardano in particolare le seguenti aree: il bosco Nordio, la penisola del Cavallino - biotopi litoranei, la laguna del Mort e pinete di Eraclea, la laguna di Caorle – foce del Tagliamento.

Interventi a favore dell'ambiente

Il progetto è stato approvato mercoledì dalla giunta regionale veneta. “Obiettivo - spiega l'assessore al Territorio, Cristiano Corazzari – è il recupero di questi habitat dunali con tecniche ingegneristiche a basso impatto antropico, con l’installazione di passerelle, staccionate e pannelli informativi, piantumazioni di specie autoctone e l’eradicazione di quelle infestanti e l'individuazione di accessi obbligati che, direzionando gli accessi turistici, favoriranno la ripresa delle dinamiche naturali degli habitat, aumentandone la biodiversità. Puntiamo al recupero e al mantenimento dell’integrità ecologica dei sistemi dunali costieri, favorendo la sostenibilità della frequentazione turistica delle spiagge e la valorizzazione delle specificità locali”. Il titolo del piano è “Restoration of dune habitats in Natura 2000 sites of the Veneto Coast”, ed è cofinanziato dalla Commissione europea nell’ambito del programma per l’ambiente e l’azione per il clima LIFE 2014–2020.