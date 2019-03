Weekend green: #oggiraccolgoio al quartiere Catene e pulizia delle barene e dell'isola di Campalto

Un weekend all'insegna della tutela dell'ambiente sabato 30 e domenica 31 marzo. Sabato, dalle ore 9 alle 13, è organizzata una pulizia straordinaria delle barene con partenza da Passo Campalto, lungo gli argini della laguna in direzione del Tiro al Piattello. Volontari delle associazioni, studenti e liberi cittadini si uniranno per la raccolta di rifiuti accumulatisi durante le mareggiate autunnali. Sempre sabato l'associazione Marghera 2000 organizza in collaborazione con Veritas e se.m.pre srl una giornata ecologica a Marghera, quartiere Catene-Villabona dedicata alla raccolta dei piccoli rifiuti abbandonati. L'evento proposto si chiama "operazione Catene pulita" #oggiraccolgoio.

L'iniziativa

«L'iniziativa - spiegano gli organizzatori - è pensata soprattutto per i bambini, ma estesa a tutta la cittadinanza e ai volontari che, unendo le forze, vogliono dare un contributo e rendere più decoroso il territorio in cui viviamo. Supportata dal Comune di Venezia ed inserita nelle 'Città in festa' la proposta mira a sensibilizzare rispetto ai temi della difesa dell'ambiente, con l'auspicio che, per passi, possa aumentare il senso civico delle persone: proprio per questo abbiamo previsto un laboratorio sul riciclo tenuto da due formatori di Veritas ed indirizzato prevalentemente ai i bambini della scuola primaria».

Programma

Il programma della giornata prevede il ritrovo alle ore 9.30 al parco Catene, con abbigliamento adeguato e possibilmente muniti di guanti, per poi dirigersi nelle aree da pulire; dalle ore 10.30 alle 12 si terrà il laboratorio sul riciclo per bambini e saranno distribuiti gadget in omaggio. Domenica 31 marzo invece l'attenzione sarà rivolta all'isola di Campalto. Ritrovo alle ore 9 a Passo Campalto e a Punta San Giuliano, dove saranno presenti i referenti delle associazioni aderenti con kayak e barche a disposizione dei partecipanti (prenotazioni si ricevono fino al giorno precedente). Pranzo autonomo, con griglia e fuoco disponibili. “L'isola di Campalto - fanno sapere i promotori dell'iniziativa - è di frequente utilizzata come spazio di svago e sosta. Purtroppo però continua l'abbandono di rifiuti, ingombranti e resti di cantieri e ristrutturazioni veneziane. Questa giornata ha lo scopo di sistemare il sistemabile, fare pulizia dai rifiuti ma anche dai rovi per rendere alcune aree più accessibili”. Evento organizzato in collaborazione tra WWF Venezia e Territorio, Ass. La Salsola, Ass. Canoistica Arcobaleno, Ass. Canottieri Mestre con il patrocinio del Comune di Venezia "Città in festa" e con il supporto di Veritas.