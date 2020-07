Procedura e informazioni per la registrazione delle coppie di fatto a Venezia

La coppia di fatto è quella coppia che non ha contratto il vincolo coniugale. Con la legge 20 maggio 2016, in vigore dal 5 giugno 2016, i conviventi hanno acquisito gran parte dei diritti riconosciuti alle coppie sposate. Due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi e con una reciproca assistenza morale e materiale, non legate da rapporti di parentela, affinità o adozione né da legami di matrimonio o unione civile possono richiedere al comune di residenza di diventare una coppia di fatto.

Requisiti per la convivenza di fatto

avere un'età superiore ai 18 anni

essere di stato libero

essere residenti nella stessa unità immobiliare ed essere iscritti nel medesimo stato di famiglia

Diritti riconosciuti alle coppie di fatto

La legge riconosce ai conviventi di fatto significativi diritti:

a) hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario;

b) in caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari;

c) ciascun convivente di fatto può designare, in forma scritta e autografa, l’altro quale suo rappresentante,

- in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;

- in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;

d) in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni ovvero, se la convivenza si è protratta per più di due anni, per un periodo pari alla durata della convivenza (comunque non oltre i 5 anni). Il soggetto superstite con figli minori o disabili ha diritto di mantenere l'abitazione per un periodo non inferiore a tre anni;

e) in caso di morte del conduttore o suo recesso dal contratto di locazione, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto;

f) inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale;

g) partecipazione agli utili dell'impresa familiare a favore del convivente di fatto che in essa presta stabilmente la propria opera (art. 1 comma 46);

h) il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altra parte ove ricorrano i presupposti di legge (infermità di mente, incapacità, necessità di assistenza per la cura dei propri interessi);

i) in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri previsti per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

Come costituire una convivenza di fatto

Chi è interessato a costituire una convivenza di fatto può presentare al servizio anagrafe un'apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi e corredata dalle copie dei documenti di identità dei sottoscriittori secondo le modalità di dichiarazione segnate.

I conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali con la sottoscrizione di un contratto di convivenza in forma scritta, atto pubblico o scrittura privata autenticata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che devono attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico Il professionista che ha ricevuto l'atto o ne ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere, in dieci giorni, a effettuare la registrazione.

Si possono trovare ulteriori informazioni e i modelli da scaricare per la richiesta sul sito del comune di Venezia.