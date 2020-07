I musei di Venezia con sconto studenti

Sono diverse le strutture che offrono biglietti scontati per studenti a Venezia che, essendo una città artistica per eccellenza, offre molte possibilità di scoprire storia, l'arte e cultura antiche che bisognerebbe non lasciarsi scappare.

I musei di Venezia scontati per gli studenti

Musei Civici : il Museum pass per studenti fino ai 25 anni permete di visitare a prezzo ridotto tutte le sedi del circuito: Palazzo Ducale, il Museo Correr, Ca’ Pesaro, il Museo di Storia Naturale e molti altri.

: il Museum pass per studenti fino ai 25 anni permete di visitare a prezzo ridotto tutte le sedi del circuito: Palazzo Ducale, il Museo Correr, Ca’ Pesaro, il Museo di Storia Naturale e molti altri. Musei Statali : dalle Gallerie dell’Accademia con le opere di artisti come Canova, Canaletto e Giorgione fino al Museo archeologico nazionale di Venezia, tutti i musei del MiBAC sono gratuiti ogni prima domenica del mese, mentre i giovani con meno di 25 anni residenti nello spazio UE possono usufruire tutti i giorni di un biglietto a prezzo ridotto.

: dalle Gallerie dell’Accademia con le opere di artisti come Canova, Canaletto e Giorgione fino al Museo archeologico nazionale di Venezia, tutti i musei del MiBAC sono gratuiti ogni prima domenica del mese, mentre i giovani con meno di 25 anni residenti nello spazio UE possono usufruire tutti i giorni di un biglietto a prezzo ridotto. Collezione Peggy Guggenheim : la sede veneziana di questa collezione ha mostre permanenti di capolavori di artisti del calibro di Kandinsky, Picasso, Dalì e Magritte nonché numerose mostre temporanee. Il biglietto è ridotto per i giovani fino ai 26 anni, i quali possono inoltre acquistare il “Guggenheim Young Pass”, che garantisce accesso gratuito al museo tutto l’anno, eventi speciali e riduzioni su ingressi al Circuito Cinema del comune di Venezia e Teatro Stabile del Veneto.

: la sede veneziana di questa collezione ha mostre permanenti di capolavori di artisti del calibro di Kandinsky, Picasso, Dalì e Magritte nonché numerose mostre temporanee. Il biglietto è ridotto per i giovani fino ai 26 anni, i quali possono inoltre acquistare il “Guggenheim Young Pass”, che garantisce accesso gratuito al museo tutto l’anno, eventi speciali e riduzioni su ingressi al Circuito Cinema del comune di Venezia e Teatro Stabile del Veneto. Palazzo Grassi e Punta della Dogana : le sedi veneziane della Collezione Pinault ospitano numerose mostre temporanee, con opere di influenti artisti moderni tra i quali Damien Hirst, Jeff Koons e Takashi Murakami. Oltre ad avere riduzioni sull’acquisto di biglietti singoli, i giovani dai 20 ai 26 anni possono attivare la “Carta Young” che permette di usufruire di molti vantaggi come mostre gratuite, visite private, accessi preferenziali e ulteriori sconti presso cinema e musei convenzionati.

: le sedi veneziane della Collezione Pinault ospitano numerose mostre temporanee, con opere di influenti artisti moderni tra i quali Damien Hirst, Jeff Koons e Takashi Murakami. Oltre ad avere riduzioni sull’acquisto di biglietti singoli, i giovani dai 20 ai 26 anni possono attivare la “Carta Young” che permette di usufruire di molti vantaggi come mostre gratuite, visite private, accessi preferenziali e ulteriori sconti presso cinema e musei convenzionati. Casa dei Tre Oci : si tratta di uno spazio espositivo sull’isola della Giudecca che ospita importanti mostre di fotografia. I cafoscarini e gli iscritti all’associazione Alumni di Ca’ Foscari possono acquistare biglietti a soli 6 euro.

: si tratta di uno spazio espositivo sull’isola della Giudecca che ospita importanti mostre di fotografia. I cafoscarini e gli iscritti all’associazione Alumni di Ca’ Foscari possono acquistare biglietti a soli 6 euro. Chiese del circuito Chorus : il circuito raccoglie numerosi complessi religiosi dislocati in diversi punti della città, dei veri e propri scrigni d’arte con opere di Tintoretto, Canova, Tiziano e Tiepolo. Per tutti gli studenti fino ai 29 anni è possibile acquistare pass comprensivi di tutte le chiese o biglietti singoli a prezzo scontato.

: il circuito raccoglie numerosi complessi religiosi dislocati in diversi punti della città, dei veri e propri scrigni d’arte con opere di Tintoretto, Canova, Tiziano e Tiepolo. Per tutti gli studenti fino ai 29 anni è possibile acquistare pass comprensivi di tutte le chiese o biglietti singoli a prezzo scontato. Teatro la Fenice e Teatro Malibran : gli storici teatri di Venezia offrono sconti per studenti fino a 26 anni su acquisto di biglietti e abbonamenti. La promozione “Studenti last minute” permette agli iscritti di Ca’ Foscari, IUAV, Conservatorio e Accademia di Belle Arti di Venezia, Università di Padova e Università internazionale Salesiana di acquistare, a seconda della disponibilità, due biglietti al costo di 10 euro l’uno, venti minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

: gli storici teatri di Venezia offrono sconti per studenti fino a 26 anni su acquisto di biglietti e abbonamenti. La promozione “Studenti last minute” permette agli iscritti di Ca’ Foscari, IUAV, Conservatorio e Accademia di Belle Arti di Venezia, Università di Padova e Università internazionale Salesiana di acquistare, a seconda della disponibilità, due biglietti al costo di 10 euro l’uno, venti minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Teatro Goldoni a Venezia: riduzioni per giovani fino ai 26 anni su acquisto di biglietti e abbonamenti.

Per i giovani c'è la possibilità di vivere Venezia a prezzi vantaggiosi attivando la CartaGiovani che permette a tutti i ragazzi e le ragazze fino ai 29 anni che studiano, lavorano o risiedono a Venezia di usufruire di sconti per musei, ristoranti, attività sportive e tanto altro.