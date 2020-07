Iscrizione scuola online: ecco come fare

Ecco le modalità di iscrizione online alle scuole dell'infanzia e agli asili nido a Venezia.

Scuola infanzia

Le domande di iscrizione alle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2020/21 vanno presentate dal 7 al 31 gennaio 2020 in modalità cartacea alla scuola prescelta utilizzando il modulo allegato alla circolare del Ministero dell’Istruzione (Allegato Scheda A), accessibile attraverso questo link. Possono iscriversi alla scuola dell'infanzia i bambini con un'età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2020 e, su richiesta dei genitori, anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. Se dovessero eccedere le domande hanno la precedenza i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2020.

L'iscrizione dei bambini è subordinata alla:

disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa

alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni

valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza

È possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

Per quanto riguarda invece gli orari della scuola dell'infanzia specifichiamo che questi sono, di norma, pari a 40 ore settimanali e, su richiesta delle famiglie, l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore. Ricordiamo, infine, che la scuola comunicherà per iscritto agli interessati l’eventuale mancato accoglimento della domanda al fine di consentire l'iscrizione in un’altra scuola.

Asili nido e spazio cuccioli

Possono essere iscritti ai nidi e agli spazio cuccioli i bambini che siano residenti nel comune di Venezia (la residenza riguarda il bambino e almeno un genitore), o con richiesta di residenza nel termine stabilito per le iscrizioni. Sono equiparati ai residenti nel comune di Venezia anche i bambini in affido presso famiglie residenti nonché i bambini di cui almeno un genitore, appartenente alle forze dell’ordine o alle forze armate, sia assegnato a prestare servizio presso strutture presenti nel territorio comunale. Possono essere inserite nella graduatoria, purché presentate entro i termini indicati nel bando, anche le domande per bambini la cui nascita è prevista entro il 31 maggio 2020 e l'ufficio confermerà la validità delle sole domande di tali bambini. L’utente rimasto in lista d’attesa per l’anno scolastico 2019/2020, se interessato ad essere inserito nella graduatoria anche per l’anno scolastico 2020/2021, deve aggiornare la sua domanda d’iscrizione, comprensiva della presentazione dell’attestazione I.S.E.E. 2020 accedendo sempre via web all’indirizzo www.comune.venezia.it.

La presentazione dell’attestazione I.S.E.E. 2020 relativa ai redditi anno 2018, comporta una precedenza in graduatoria rispetto a chi non la presenta. I documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda in fase di compilazione in formato jpg o pdf sono:

Contratto di lavoro di uno e/o di entrambi i genitori a tempo determinato con una durata di almeno sei mesi alla data di scadenza del bando

Certificazione comprovante lo stato di invalidità almeno del 70% per genitori, fratelli o familiari conviventi portatori di handicap

Eventuale ulteriore documentazione non allegata, potrà essere richiesta dagli uffici competenti in fase di istruttoria

Il genitore/tutore è tenuto a comunicare tempestivamente all’ufficio iscrizioni qualsiasi variazione di indirizzo, sia di residenza che di email.

Viene data la possibilità all'utente di esprimere fino ad un massimo di cinque scelte complessive tra Nidi e Spazio Cuccioli.