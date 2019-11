Sistemi di infotainment auto: cos'è e quale è il migliore

Infotainment è un neologismo di matrice anglosassone che nasce dalla fusione delle parole information (informazione) ed entertainment (intrattenimento). Nel mondo dei motori si riferisce all'insieme di sistemi hardware e software che includono vari servizi e funzionalità, dalla navigazione GPS alla musica in streaming. I sistemi di infotainment sono ormai presenti su tutte le auto e offrono molte funzionalità accessibili tramite pulsanti, display su plancia, quadro strumenti, o perfino, comandi vocali o gesti. Tra le numerose funzionalità c'è il collegamento a Internet, il monitoraggio del traffico o l’ascolto della musica su Spotify; tra gli altri anche la gestione delle email, dei messaggi e delle chiamate in vivavoce provenienti dallo smartphone, la visione di film a vettura ferma e molto altro ancora.

Sistema di infotainment auto: tre diverse varianti

Sul mercato è possibile trovare tre grandi famiglie di sistemi di infotainment: quelli installati direttamente dalle case produttrici di auto o acquistabili sul mercato dell'aftermarket e le piattaforme di mirroring Android Auto e Apple CarPlay che richiedono il collegamento dello smartphone all’auto, via cavo o in wireless. Questi due servizi di mirroring si sostituiscono alla piattaforma di infotainment installata sull’auto e consentono di accedere a numerose app presenti sullo smartphone, dalla messaggistica di WhatsApp, alla navigazione con Google Maps. È possibile interagire con queste app sempre utilizzando il display touch sul cruscotto grazie a un'interfaccia dedicata o tramite semplici comandi vocali come “Ok Google portami a casa” , “Ok Google apri Spotify”, “Ok Google chiama Mamma” o “Ok Google invia un messaggio a Marco” e altro ancora.

Sistema di infotainment auto: i migliori sul mercato

Il sistema di infotainment di Tesla è uno dei più evoluti presenti sul mercato. Si tratta di una piattaforma che può contare su schermi dalle dimensioni davvero generose, anche di 17 pollici, e un software in continuo miglioramento. La piattaforma di Tesla include tantissime funzioni da Netflix e Youtube, alla possibilità di giocare con alcuni videogame utilizzando direttamente il volante dell'auto. Tra i migliori sistemi sul mercato ricordiamo, inoltre, la piattaforma di infotainment BMW iDrive e il Mercedes Mbux dotati di un completo assistente vocale integrato, in grado di rispondere a numerose tipologie di domande, dalle gestione della musica a quella del climatizzatore.

Sistemi di infotainment aftermarket: i più venduti sul web

