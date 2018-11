Acqua alta record a Venezia, Pd al governo: «Subito un Comitatone»

L'acqua alta record a Venezia, con 156 centimetri raggiunti a punta della Dogana lunedì scorso, ha avuto «evidenti ripercussioni sia sulla normale vita dei cittadini, con il blocco dei mezzi pubblici, sia sui monumenti, come la Basilica di San Marco, sulle abitazioni e le attività economiche - scrive la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale a Venezia, Monica Sambo, che all'esecutivo nazionale chiede -: quali sono le tempistiche e quali decisioni intende adottare per la salvaguardia della città? Alla prossima assemblea dei capigruppo - aggiunge - discuteremo della convocazione di un consiglio straordinario sul tema della marea a Venezia».

Cambiamenti climatici

La nota porta la firma dei consiglieri comunali Francesca Faccini, Rocco Fiano, Bruno Lazzaro, Giovanni Pelizzato, Nicola Pellicani, Emanuele Rosteghin, Monica Sambo. «A questo punto - spiegano - considerato anche che i cambiamenti climatici porteranno negli anni a un aumento del livello del mare, è evidente che la città sarà sempre più esposta a fenomeni di acqua alta eccezionale. La città e i suoi abitanti non possono più aspettare. L’opera del Mose non è certamente quella che avremmo voluto, dato il costo spropositato e il mancato rispetto dei requisiti di gradualità e reversibilità che hanno improntato per secoli gli interventi sul delicato ecosistema lagunare, che erano stati richiesti. Però, nella condizione attuale, con miliardi di euro spesi e arrivati a oltre il 90% dello stato di avanzamento dell’opera, è necessario che il governo dica alla città quali sono le tempistiche e quali decisioni intende adottare. Auspichiamo, inoltre, che possa essere convocato presto un Comitatone. Abbiamo chiesto alla presidente del Consiglio Comunale Ermelinda Damiano di poter discutere alla prossima assemblea dei capigruppo la convocazione di un consiglio straordinario sul tema dell’acqua alta».