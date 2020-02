Amministrative 2020, ritorna il nome di Chiellino

Chi è l'imprenditrice il cui nome è riemerso tra le candidate sindaco, dopo il passo indietro di Bugliesi, si apprende anche dal curriculum vitae pubblicato in rete della stessa Gabriella Chiellino. Il ritorno a un'opzione femminile ha entusiasmato Tutta la città insieme. «Siamo convinti che il gioco a due punte, politica e civica, possa portare alla vittoria - scrive Giovanni Andrea Martini - Il fatto che finalmente si raggiunga l’accordo, al tavolo politico di mercoledì, sull’imprenditrice è comunque da salutare come positivo».

Laureata in scienze ambientali a Venezia nel 1994 Chiellino è iscritta all'ordine degli Architetti del Veneziano e attualmente è a capo di eAmbiente srl, impresa specializzata nel recupero dei materiali e nella bonifica dei siti contaminati. Docente a contratto all’Università Ca' Foscari e alla Luiss di Roma, ha ricoperto incarichi in commissioni tecniche, anche ministeriali, di valutazione di progetti ambientali. Gabriella Chiellino è membro del consiglio di amministrazione di Acea (multiservizi dell'acqua, energia e ambiente) dal 2017 e delegata veneziana della Fondazione Bellisario.

Il suo nome, in alternativa a quello del sindaco Brugnaro, circola da mesi, assieme a quello di Alessandra Taverna, Anna Forte Zorzetto, Andreina Zitelli e varie altre. Chiellino non scontenta il Partito Democratico veneziano, che al momento però continua a sostenere Michele Bugliesi non ritenendolo né un candidato di destra, né vicino al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Il Pd sembra però consapevole che sia necessario guardarsi attorno nell'ipotesi che il rettore non vada in porto. Chiellino è un nome circolato anche all'interno di altre civiche di sinistra, che ne stanno valutando la tenuta. Da qualcuno contestato lo schema a due punte di Martini e Tommaso Cacciari. «Al Totonomi per le elezioni comunali stanno perdendo tutti, nessuno escluso. Brugnaro ringrazia per: i nomi improbabili, quelli fatti all'insaputa degli interessati e quelli fatti solo per essere bruciati», il commento di Gasparinetti del Gruppo25Aprile. I moderati «preferiscono Bugliesi». Il commento della professoressa Andreina Zitelli su Facebook, a proposito di Chiellino: