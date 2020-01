Antenne 5G a Venezia e terraferma, Mestre e isole nel mirino

Due le richieste di accesso agli atti del Partito Democratico in Consiglio comunale per le antenne 5G di telefonia mobile che sarebbero state autorizzate al Lido e in via Torino a Mestre. Stesso argomento è oggetto di una mozione in discussione all'ordine del giorno del Consiglio di Municipalità di Venezia Murano Burano, convocato per il 27 gennaio prossimo in sala consiliare San Lorenzo a Castello. Il 7 gennaio scorso è stata pubblicata sull'albo pretorio del Comune l'autorizzazione all'installazione di un impianto stazione radio base, della compagnia Iliad, in fondamenta Sebastiano Venier a Murano. «Chiederemo - scrive il presidente della Municipalità Giovanni Andrea Martini - di applicare il principio di precauzione, adottato dall’Unione Europea nel 2005: quando le attività umane possono portare a un danno moralmente inaccettabile, scientificamente plausibile, si dovranno intraprendere azioni per evitare o diminuire tale danno».

Principio di precauzione

«Gli impianti 5G si basano su una tecnologia con microonde a frequenza più elevata delle precedenti versioni, per cui vi è la necessità di più ripetitori per garantire il servizio. Malgrado la sperimentazione sia già stata avviata, non essendoci studi che forniscono una valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema - si legge nella mozione - si chiede al sindaco di sospendere in attesa di stabilire nuovi standard di sicurezza internazionali e assumere ogni cautela volta a ridurre i pericoli, anche solo potenziali, per la salute pubblica. - Si chiedono quindi - azioni per la valutazione di impatto sanitario sulla popolazione da parte dell'Ulss3 e Arpav, anche con l'aiuto del mondo accademico universitario e degli istituti di ricerca». C'è poi il problema delle frequenze: la rete 5G utilizza quelle attualmente occupate dalle radio e televisioni che dovranno lasciare spazio alla nuova tecnologia. C'è la necessità di cambiare gli apparecchi, con reciproci costi e benefici suddivisi per le categorie interessate.