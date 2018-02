"Conflitto d'interessi? Ho la mia macchina e pago il parcheggio come tutti i cittadini"

Il sindaco commosso ribadisce in Consiglio comunale a Mestre lunedì, il proprio amore per la città, nel dibattito sulla questione dei Pili e della realizzazione del palazzetto: "Nelle urne i cittadini hanno scelto di dire basta a una gestione politica che li ha lasciati indebitati e sfiduciati"

"Col blind trust mi sono disfatto di tutte le aziende, ero convinto che gli altri accettassero di parlare nel merito della città. Ma non è così. Ma io il patto l'ho fatto con i cittadini e solo a loro rispondo - dice Brugnaro durante il discorso al Comune in via Palazzo, e continua - la società porta di Venezia non ha stretto alcun accordo. Dopo questo Consiglio, questo lo dico io, credo che il privato si senta libero di sviluppare l'area. Spero che dopo aver bonificato l'area vogliano costruire un palasport il più bello e moderno possibile. Lo scorso 26 aprile la Fip ha comunicato alla società Reyer Venezia che per il campionato di palacanestro maschile si dovranno disputare i playoff in palazzetti con almeno 5mila posti a sedere. C'è l'impossibilità di omologare il Taliercio, soprattutto in questa stagione. Ci sarà una deroga se viene presentato un nuovo palasport. Senza deroga si parla di trasferte lontane come Trieste Bologna e Verona, vorrebbe dire far morire tutto, un progetto ch coinvolge ora 24.500 giovani atleti".