Referendum, Brugnaro in tackle: "Antistorico, perderemmo tutto il nostro peso politico" VD

"Venezia diventerebbe Pompei e Mestre Prato. Ma ci vuole tanto a capire che politicamente perdiamo tutto quello che abbiamo?". Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, venerdì è entrato a gamba tesa in materia referendaria, argomento che ora anche il governo ha rimpallato alla Corte costituzionale per stabilirne o meno la legittimità: "C'è chi vuole dividere la città - ha dichiarato - io ora chiamo Minniti e gli dico 'ho bisogno di uomini in via Piave' e li mette. Ma ve lo vedete un eventuale futuro sindaco di Mestre che chiama il ministro? Lo mette in attesa e gli dice di parlare con l'usciere".

"Un sistema costruito in 80 anni"

Il primo cittadino ne fa un discorso di sistema: "E chi se li accollerebbe gli extracosti di Veritas in centro storico? Mestre di sicuro no. Questa - ha affermato - è una città in cui in 80 anni di storia si sono costruite con fatica compensazioni. Siamo nati con quest'ultime. E di Actv? Che mi dite di Actv? E il Casinò? La licenza ce l'ha Venezia, gliela concederebbero a Mestre? Ci sarebbero due sindaci, chi l'ha detto che si metteranno d'accordo? E se si facessero la guerra?". Una lunga serie di interrogativi per mettere all'angolo i referendari. La visione di Brugnaro, come noto, è ben diversa: "Noi stiamo lavorando per unire, la loro è una strada antistorica. Poi - attacca - Dovrebbe esserci una legge per cui tu il referendum lo fai una volta sola. Sia ben chiaro: se vince la separazione non si torna più indietro e rimarremmo nelle pastoie per i prossimi 20 anni. Io devo difendere la Città metropolitana, perché per me è questa la prospettiva giusta. La legge Delrio è chiara, dal punto di vista giuridico la consultazione non sta in piedi. Ci ha dato ragione anche l'avvocatura dello Stato".

Il futuro delle Città metropolitane

Un dibattito giudicato "dannoso" dal titolare di Ca' Farsetti, che però vede nella richiesta di un parere della Corte costituzionale da parte del governo la possibilità di fare chiarezza sul futuro della Città metropolitana: "Grazie a questa mossa, scattata ora per soli tempi tecnici - conclude - forse si potrà discutere e far chiarezza sul futuro e sugli effettivi poteri della Città metropolitane. Si parlerà di Venezia ma si parlerà anche dell'organizzazione amministrativa dei prossimi decenni del nostro Paese".