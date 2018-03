Elettori nel comune di Venezia, curiosità: 87 ultra-centenari, 721 le "prime volte" alle urne

Sono 195.202 gli aventi diritto al voto nel Comune di Venezia per l'elezione della Camera dei Deputati in programma domenica prossima: 91.524 gli uomini e 103.678 le donne. Per il Senato, per il quale occorre aver compiuto il 25esimo anno d'età, potranno votare invece 182.193 cittadini, nello specifico 84.821 uomini e 97.372 donne. Il dato è stato reso noto giovedì dal servizio elettorale del Comune di Venezia.

Over 100 e neo-maggiorenni

Gli ultracentenari sono 87, 12 uomini e 75 donne, contro i 100 dello scorso ottobre. Il maggior numero di vegliardi si registra nella municipalità di Mestre Carpenedo, con 32, seguita da Venezia Murano Burano (28), Lido Pellestrina (14), Chirignago Zelarino (10), Favaro (2) e Marghera (1). Sono invece 721 (363 maschi e 358 donne) i giovani che andranno per la prima volta al voto: 254 a Mestre Carpenedo, 161 a Venezia Murano Burano, 109 a Chirignago Zelarino, 72 a Marghera, 66 a Favaro e 59 a Lido Pellestrina. Ci sarà soltanto un elettore che festeggerà i suoi 18 anni proprio il 4 marzo: un ragazzo residente nella municipalità di Venezia-Murano-Burano.