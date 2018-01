"A Marghera se passa la linea Brugnaro, addio all'industria. Manca una politica per la città"

L'ex magistrato, candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative di Venezia, all'Ateneo Veneto sabato per l'arrivo del presidente del Senato, Pietro Grasso, interviene sulla politica locale. "C'è conflitto d'interessi sull'area dei Pili, manca una programmazione per la città, e a Porto Marghera se passa la linea Brugnaro, addio industria". Alla presentazione del movimento Liberi e Uguali, anche il deputato di Articolo Uno Mdp, Michele Mognato. "Nel nostro territorio c'è chi non può curarsi o non può assistere i parenti perché non ha i soldi. E molte famiglie faticano a far studiare i figli", ha affermato il parlamentare veneziano.