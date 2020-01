Ecco gli immobili della Regione che sono ancora in vendita

Il 2019 si è chiuso per la Regione con alienazioni di immobili per 6.113.500 euro, «che ci hanno fatto superare la somma di 38 milioni dal 2010. Stiamo parlando di beni di cui è venuta meno la destinazione a pubblico servizio e l’interesse all’utilizzo istituzionale, ma dalla cui vendita si aprono nuovi investimenti in settori come la salute, il sociale, la scuola, l’ambiente e la protezione civile», commenta il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, facendo il punto sull’attuazione del programma di razionalizzazione del patrimonio immobiliare.

I procedimenti già conclusi

Dal 2010 sono stati conclusi positivamente 26 procedimenti di vendita: 3 fino al 2015 (11 milioni 284.250 euro), 2 nel 2016 (1 milione 785.000 euro), 7 nel 2017 (8 milioni 135.651 euro) e 7 nel 2018 (11 milioni 532.690 euro). Nell’anno appena concluso, si sono chiusi positivamente 6 avvisi pubblici per degli immobili nel centro storico del capoluogo regionale: Hotel Bella Venezia (5 milioni 700.000 di euro), ex uffici di Calle del Pistor (342.500 euro), 4 lotti del complesso in Calle Buccari, a cui va aggiunta una ex casa cantoniera di Verona (51.000 euro).

Appartamenti liberi in vendita in centro storico

«Il processo di razionalizzazione del patrimonio di immobili della Regione – sottolinea il presidente – non è soltanto un piano di vendite, ma è anche funzionale al programma di concentrazione e accorpamento di vari uffici, come sta avvenendo nelle sedi in prossimità della stazione veneziana di Santa Lucia. Questa strategia ci ha già fatto registrare notevoli risparmi in termini di affitti per circa un milione di euro dal 2014. In questo periodo il numero di canoni di locazione attivi è stato ridotto da 28 a 16. Proseguendo su questa linea, per il 2020 è previsto ancora un risparmio di circa 110.000 euro». Nel quadro della vendita di immobili nel centro di Venezia, in cui c'è ancora palazzo Balbi, sede della stessa Regione Veneto, in vendita dal 2018, va aggiunta anche l’autorizzazione della Regione all’Ulss 3 Serenissima a mettere all’asta 32 proprietà, per un valore complessivo di 13,4 milioni di euro. I primi beni ad andare all’incanto saranno 22 appartamenti situati nel centro storico, liberi da contratti di locazione, vincoli o servitù, tutti di valore superiore a 150 mila euro, per un ammontare complessivo della prima tranche di 8,7 milioni di euro. (Foto sotto: schede di alcuni mobili in vendita).