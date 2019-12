Valter Rosato nuovo consigliere comunale: prende il posto di Paolo Pellegrini

Valter Rosato è da oggi ufficialmente il nuovo consigliere comunale di Venezia: prende il posto, come primo dei non eletti nella lista Brugnaro, di Paolo Pellegrini, deceduto il 28 novembre scorso. La surroga è stata ratificata questa mattina dal Consiglio comunale, in apertura di seduta.

L’assemblea ha anche approvato con voto unanime l’acquisizione a titolo gratuito, da parte del Comune, di alcune aree di Chirignago, poste tra viale Zolli, via Madonnetta e via Cavanis, che saranno adibite a parcheggi, viabilità e verde pubblico.