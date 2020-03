Elezioni 2020, slittano le comunali

Potrebbero tenersi in una domenica tra il 15 ottobre e il 15 dicembre di quest'anno, le elezioni per i Consigli comunali, secondo quanto riporta Ansa riferendosi alla bozza provvisoria del decreto legge sul coronavirus. Il testo comprende anche le proposte arrivate giovedì sera dai ministeri. Il mandato delle giunte regionali a statuto ordinario in scadenza, si apprende, verrebbe prorogato di tre mesi rispetto alla durata prevista fino ad ora dalla legge.

La deroga

«Gli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario il cui mandato scade entro il 31 luglio 2020, durano in carica 5 anni e 3 mes», si legge, in relazione a Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia. Limitatamente all'anno 2020, infine, e in deroga a quanto previsto della legge 7 giugno 1991, le comunali previste per il turno annuale ordinario potrebbero svolgersi appunto tra metà ottobre e metà dicembre.