Maltempo in serata: "Sulle strade di Cavallino grandine come fosse neve"

In provincia di Venezia è arrivata, inaspettata, la grandine. Il fenomeno è stato osservato dal lettore Roberto Scarpa nella tarda serata di martedì in zona Cavallino-Treporti. "Alle 22 circa - scrive - grandine come fosse neve". Il colpo d'occhio è notevole, visto che in pochi minuti sulle strade si è formato un manto bianco composto da chicchi di ghiaccio.

Nel complesso la giornata era stata piuttosto benevola dal punto di vista del meteo, con schiarite a tratti e temperature in rialzo. Per mercoledì il servizio Arpav indica in pianura cielo parzialmente nuvoloso con schiarite anche ampie. Non sono previste precipitazioni.