"Notizie false e lesive per la reputazione nostra e di un ns tesserato2

Riceviamo e pubblichiamo:

"In merito alla notizia che avete copiato (male ) dalla Nuova Venezia, in veste di presidente dell' ASD Città di Mestre, militante in serie B campionato FIGC divisione nazionale calcio a 5 (e non D come da voi riportato), in merito a quanto scritto su Luca Agatea precisa e chiede immediata rettifica e successive scuse: a) il giocatore NON ha colpito con un pugno al volto il direttore di gara; b) la società HA condannato fermamente l'azione del proprio tesserato (no come da voi riportato NON HA AMMONITO ; Visto sopra pretendo immediatamente Vs scuse scritte per evitare di passare il tutto al ns. avvocato per difendere la ns e la sua onorabilità e reputazione".