A Mestre la presentazione di "Sotto lo stesso cielo", edizioni Toletta

Appuntamento giovedì 27 settembre, ore 18, al ristorante "Al Palco", in piazzetta Cesare Battisti a Mestre. "La nostra è una grande città bipolare, unica in tutti i sensi, con identità diverse che vanno valorizzate. Una e Unica sostiene l'importanza di guardare avanti insieme, come la miglior scelta possibile.

Con questo spirito, presentiamo l'Istant Book dal titolo Sotto lo stesso cielo edizioni Toletta, Venezia: un libro che raccoglie vissuti della nostra città, città di terra ed acqua. Gli autori saranno presenti in sala.

Ne parleranno Gianfranco Bettin (presidente Municipalità di Marghera), Maurizio Crovato (consigliere comunale) e Monica Zicchiero (giornalista)."