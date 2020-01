Andrew Goudelock tesserato con la Reyer, cresce l'attesa di vederlo sul parquet

E' arrivata in queste ore la nota ufficiale da parte della Reyer con la notizia del tesseramento dell'ex stella dei Lakers Andrew Goudelock.

La situazione

Guardia statunitense di 190 centimetri, è nato il 7 dicembre 1988 a Stone Mountain (Georgia). Ha giocato con Unics Kazan, con cui ha vinto la Coppa di Russia e raggiunto la finale di EuroCup, in Turchia nel Fenerbahce, dove è arrivato alle Final Four di EuroLega, in Cina Xiniang e, dopo un breve ritorno in NBA con gli Houston Rockets, in Israele. Goudelock è in fase di recupero dall'infortunio al tendine rotuleo e coach De Raffaele valuterà al termine dei prossimi allenamenti se farà il suo ingresso sul parquet già nei prossimi match. Il cestista, cui è stato perfezionato l'ingaggio, aveva firmato con gli orogranata nella metà del mese di ottobre.