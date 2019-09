Il grande fitness fa tappa a Bibione: al via un weekend open air con 15 palchi dedicati

Dal 20 al 22 settembre 2019, sulla spiaggia di Bibione, a pochi metri dal mare, si svolgerà Bibione Beach Fitness, la più grande convention italiana di fitness open air. 10mila mq di pedane, 15 palchi, 80 tra i migliori presenter internazionali e oltre 150 tra i migliori istruttori italiani. Sarà possibile provare tutte le discipline più in voga: dallo step al fitness musicale, dal funzionale al body&mind, dal cycling al combat fino alla Zumba, ai balli caraibici e tanto altro.

Bibione Beach Fitness

La spiaggia, il mare all’orizzonte, tanta musica a fare da colonna sonora e, soprattutto, una colorata e sgambettante distesa di appassionati di fitness, alla ricerca della perfetta sincronia dei movimenti. Il tutto, sotto la guida e l’esperienza delle eccellenze di settore italiane e internazionali. L’immenso litorale ospiterà come ogni anno i 15 palchi sui quali 80 tra i più importanti presenter internazionali e oltre 150 dei migliori istruttori italiani, animeranno con centinaia di ore di lezione gli oltre 3.000 iscritti che potranno cimentarsi nelle discipline più disparate.

Il programma

L’offerta è ampia e le modalità di partecipazione pensate per le diverse esigenze: un accesso all inclusive all’intero week-end per gli instancabili e più appassionati cultori dello sport, un singolo giorno per i più cauti curiosi o anche mezza giornata per un fitness “mordi e fuggi”. Il palinsesto offre l’imbarazzo della scelta. Il palco Dance & Fun vedrà infatti protagonisti star della ZUMBA come Alessandro Belletti, Benjamin Richard e Rodrigo Angello insieme a tanti jammer d’eccezione, ma anche presenter unici come Alejandro Angulo con la sua SALSATION e Laura Cristina, Ivan Robustelli e la loro crew, creatori del format di successo REEJAM. E ancora: lo STRONG BY ZUMBA di Marilena Rubini Volante e il TRAINING R-EVOLUTION di Lorenzo Sommo.

Immancabili protagoniste saranno le scuole di formazione di FITNESS MUSICALE capitanate da Gil Lopes con la GLP Academy. Due i palchi interamente dedicati al Body&Mind con tutte le discipline legate al benessere psico-fisico, dove novità assoluta saranno il BODYFLY di Gennaro Setola e l’ANIMAL FLOW di Chiara Bertozzi. Un palco anche per i nuovi format: BALLA&BRUCIA, LATIN CROSS, MACUMBA, BOIAKA, FITMOVING FITNESS, DANCE MOB, SUPAFRESH DANCE e REALBALL. A conferma del loro grande successo, tante lezioni anche di WORLD JUMPING, di FREESTYLER e, per la prima volta a Bibione Beach Fitness, anche di KANGOOJUMP. Un evento nell’evento sarà lo STREET WORKOUT di Lorenzo Maresca e Lorenzo Gallone, format fitness outdoor su base di walking dinamico con stazioni di funzionale, dove musica e voce del trainer arrivano direttamente in cuffia ai partecipanti: un modo originale di vivere il fitness e godersi il paesaggio.

Libero sfogo all’energia con le arti marziali e la boxe in versione fitness grazie al FIT COMBAT di Sergio Gallotta e Marianna Perruno e al FIT BOXING di Gerlando Castelli. Nuovi format dal grande impatto emotivo saranno presentati nella piscina coordinata dalla IG Academy. ll sabato, uno spazio tutto dedicato al WALKEXERCISE di Nazzareno Marongiu, che la domenica si animerà invece con 80 bike per dare vita alle incredibili riders capitanate dal Team Triveneto del GROUP CICLYNG. Due palchi saranno inoltre riservati ai BALLI CARAIBICI con star internazionali di grande spessore come Maykel Fonts con Sylvia Chapelli e Chiquito con i Domenican Power, protagonisti indiscussi del programma di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle”. E poi altri nomi importanti del mondo “latin” come Wilmer y Maria, Teresa Castaneda, Luis Camino y Laura Zanon, Santiago Baldoncini e Jonatha Casarin.