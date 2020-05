Calcio, riparte la serie B e il Venezia si prepara: «Sarà come un nuovo campionato»

Ieri il governo ha deciso di far ripartire il campionato di calcio: dal 20 giugno le squadre della serie B ricominciano a giocare e tra queste il Venezia, che si sta preparando per ritornare in campo. Il capitano Marco Modolo dalla scorsa settimana è tornato, assieme ai compagni di squadra, al Taliercio per svolgere gli allenamenti individuali. «È una cosa bella - ha commentato - tutti noi ci auguravamo che arrivasse una notizia del genere perché significa che la situazione sta migliorando, anche se il problema Covid-19 non è ancora sparito. Forse sarebbe stato meglio attendere qualche settimana in più dopo il termine del lockdown, ma è stata presa questa decisione e siamo contenti».

Il calcio ai tempi del coronavirus

Ritornare al campo e incontrare i compagni di squadra è una gioia e un'emozione anche se allenarsi, di questi tempi, è molto diverso da com'era in passato. «La squadra si è allenata bene durante il lockdown, non siamo ripartiti da zero - racconta Modolo -. A partire dalla scorsa settimana, andiamo al campo già in tenuta da allenamento e divisi in gruppi con orari differenti. Siamo sempre rimasti distanziati ed abbiamo svolto un lavoro atletico, riprendendo confidenza con la palla, senza però toccarla con le mani e la testa. Al termine di ogni esercizio il pallone veniva costantemente sanificato. Siamo stati molto attenti nel rispettare le regole previste dal protocollo. Certo, mancano 3 settimane alla ripresa del campionato e non abbiamo ancora potuto fare allenamenti di gruppo, possessi palla o qualsiasi tipo di attività che preveda contatto fisico, poichè siamo in attesa di conoscere il protocollo che riguarda questi aspetti. Speriamo di poter iniziare la settimana prossima, per poter riprendere le misure del campo, l’intensità di gioco e tutti quegli aspetti legati alle partite».

Tamponi e preoccupazioni

Secondo il capitano, il problema maggiore è costituito dagli aspetti sanitari legati alla logistica delle trasferte, come gli alberghi e i mezzi di trasporto. «Ogni 4-5 giorni faremo i tamponi ma un pò di paura c’è. La speranza è che tutto vada per il verso giusto, ma tra serie A, B e C ci sono migliaia di giocatori e ritengo sia difficile che nessuno possa essere contagiato. Qualora ciò accadesse, si andrebbe verso uno stop definitivo e capisco quindi la preoccupazione di alcune società».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Campionato

«Benevento a parte - conclude Modolo - credo che tutte le altre squadre si troveranno ad affrontare un campionato completamente nuovo, con dei valori differenti. Conteranno molto le prime partite, noi abbiamo uno staff molto preparato che ci farà andare al massimo da subito. Abbiamo recuperato tutti gli infortunati , compresi quelli di lungo corso come Felicioli e Marino, che sono giocatori importanti. Ci sarà bisogno di tutti, conterà molto il valore dell’intera rosa e sono convinto che la nostra squadra sia di ottimo livello. La salvezza passerà da questo e dal Penzo, dove affronteremo degli scontri diretti importanti».