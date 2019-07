"Anca mi Venexia FC": parte la campagna abbonamenti arancioneroverde, due le novità

Due le novità principali, la tariffa Giovani Leoni, dedicata agli Under 14 e la Tariffa “Porta un Amico” che prevede che l’abbonato che sottoscriva l’abbonamento anche per la stagione 2019-2020 e che acquisti contestualmente un abbonamento anche per uno/due amici (non abbonati alla stagione 2018-2019), acceda automaticamente alla tariffa ridotta sia per lui che per l’amico/i.

Supporter Card

Altra novità importante il fatto che per l’abbonato non sarà più obbligato ad essere in possesso della Venezia FC Supporter Card. I possessori di supporter card potranno comunque associare l’abbonamento alla tessera in loro possesso. Tutti coloro che non sono in possesso di supporter card potranno sottoscrivere comunque l’abbonamento ma solo ed esclusivamente presso lo Store M9 di Via pascoli 9 a Mestre o la biglietteria in Pineta a S. Elena.

