Cus, Ca' Foscari, Iuav e i campionati invernali: i 400 migliori atleti in Valzoldana VIDEO

Cus Venezia, Università Ca' Foscari e Iuav di Venezia unite nell'organizzazione dell'edizione 2018 dei campionati nazionali universitari invernali Fis/Fisu "Open". La manifestazione, inserita nel calendario internazionale della Fis, si terrà sul comprensorio sciistico del Civetta con base logistica in Valzodana.

La manifestazione

In totale gareggeranno circa 400 atleti nella tre giorni prevista dal 26 al 28 marzo. Parteciperanno i migliori universitari di età compresa tra i 18 e i 28 anni, ciascuno in rappresentanza delle università e del proprio Cus di appartenenza per l'assegnazione dei titoli di campione nazionale universitario.

"Sport, parte integrante della vita universitaria"

"A Ca’ Foscari le attività sportive fanno parte integrante della vita universitaria, - ha commentato Michele Bugliesi, rettore di Ca' Foscari - sia degli studenti che dei dipendenti. Il personale e i nostri iscritti partecipano con molto entusiasmo alle diverse competizioni che nel corso dell’anno organizziamo come Ateneo e in collaborazione con il Cus. Ci fa piacere che quest’anno siano le montagne venete a ospitare i Campionati Universitari Nazionali di sci ai quali parteciperanno anche atleti di Ca’ Foscari. Ringrazio il CUS per la preziosa collaborazione e le sempre nuove iniziative in programma, specie in quest’anno poichè si collocano all’interno delle manifestazioni per i 150 anni dalla fondazione del nostro ateneo".