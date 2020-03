Umana Reyer, la grinta del presidente: "Restiamo uniti, presto torneremo ad esserci!"

In questi giorni di stop a causa del Coronavirus anche per la Reyer Venezia arrivano le parole confortanti del presidente orogranata. Di seguito il suo comunicato.

"La Reyer c’è!

È un momento di grande preoccupazione ed incertezza per tutti, è davvero difficile trovare le parole giuste per comunicare il nostro stato d’animo.

E’ un momento delicato, tosto, ma lo spirito che da sempre incarna la Reyer è quello di compattarsi, resistere alle avversità, per ripartire più forte di prima.

Il basket ci insegna questo: i valori individuali di ognuno di noi sono importanti, ma sono la squadra e l’insieme a essere fondamentali per centrare gli obiettivi, nello sport ma soprattutto nella vita.

La svolta di una giocata, di una partita, di una stagione, molto spesso arriva da una situazione di avversità che viene superata.

Quindi, anche questa volta, tutti noi possiamo riprendere l’inerzia di questa importante partita globale: rimanendo insieme!

Spirito di squadra, rispetto delle regole e delle autorità sono concetti fondamentali dello sport che amiamo, ma sono anche qualità insite in ognuno di noi.

Restiamo uniti perché presto torneremo a… #esserci!

Duri i banchi!"

Federico Casarin

Presidente Umana Reyer