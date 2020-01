Di Mariano ai saluti: il giocatore passa allo Juve Stabia

Il Venezia comunica che è stato definito il passaggio dell’attaccante Francesco Di Mariano all' S.S.Juve Stabia con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Corteggiamento

Di Mariano, classe 1996, era stato voluto fortemente dalle "vespe" che lo hanno a lungo corteggiato. Dal club lagunare i migliori auguri al suo ex giocatore: "A Francesco, che in arancioneroverde ha collezionato 41 presenze in campionato e 7 gol, vanno un ringraziamento per la grande professionalità dimostrata e i migliori auguri da parte del club per un futuro ricco di successi sportivi e personali".