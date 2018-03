Due reti non bastano: Leoni sconfitti a testa alta in trasferta contro l'Empoli capolista

Partita giocata fino in fondo dai Leoni, che tornano a casa a testa alta. Purtroppo due reti non sono bastate per avere la meglio sull'Empoli, che non per niente si trova in cima alla classifica di serie B e non perde una gara dall'11 novembre: i toscani giocano a memoria e vantano il miglior attacco della categoria. Interrotta quindi la serie positiva degli arancioneroverdi, che arrivavano da sette risultati utili consecutivi.

Primo tempo

Empoli subito in vantaggio, quando sono passati appena 6 minuti dal fischio d'inizio, con un gran gol di Luperto che trova l'incrocio dei pali dai 30 metri. Nei minuti successivi i lagunari continuano a soffrire l'iniziativa degli avversari, che restano in attacco guadagnangosi tre calci d'angolo. Il primo angolo per il Venezia arriva al 27', con Modolo che di testa manda sul fondo, ma è sempre l'Empoli a dettare i ritmi di gioco. Al 32' altra occasione per i padroni di casa: Pasqual conclude a rete, Audero non ci arriva e Domizzi anticipa la deviazione sotto porta di Rodriguez. Due minuti più tardi è Garofalo a concludere alto sopra la traversa, mentre al 40' tocca di nuovo all'Empoli, con la conclusione di Zajc che sfiora l'incrocio dei pali.

Secondo tempo

Secondo tempo ricco di emozioni. Il gol del pareggio arriva al 48': scambio Litteri-Falzerano, che batte Gabriel per il pareggio lagunare. Al 60' i toscani tornano in vantaggio con Rodriguez, mentre cinque minuti più tardi è Litteri a insaccare per i Leoni e portare il match nuovamente in parità. Al 73' Donnarumma segna la rete del 3-2, che sarà il risultato finale. Mister Inzaghi prova le carte sostituzioni: Fabiano per Modolo, Firenze per Garofalo e, negli ultimi minuti, Zigoni per Litteri. C'è ancora tempo per qualche occasione: all'82' terzo angolo per i lagunari, con Geijo che di testa manda sopra la traversa. All'84' gran conclusione di Fabiano, ma Gabriel vola e manda in angolo. Cinque minuti più tardi punizione per gli arancioneroverdi, calcia Stulac ma Gabriel respinge coi pugni. Nulla da segnalare nei quattro minuti di recupero e i Leoni stavolta tornano a casa con zero punti.