Leone d'oro per meriti sportivi a Federico Casarin

Un importante riconoscimento è stato ufficializzato in queste ore a seguito delle incredibili stagioni che gli orogranata stanno vivendo. L’Umana Reyer è infatti orgogliosa di comunicare che il comitato dell’ordine del Leone d’oro di Venezia ha conferito al presidente Federico Casarin, un premio speciale come Riconoscimento per Meriti Sportivi.

La premiazione

L’evento delle premiazioni si terrà a Venezia, venerdi 13 Marzo alle ore 10.30 presso lo storico Palazzo della Regione del Veneto.

Inutile ricordare come il Leone d’oro sia un prestigioso premio riconosciuto a livello mondiale. Negli anni scorsi sono stati premiati anche Gianni Rivera e gli allenatori Fabio Capello e Marcello Lippi.