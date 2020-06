Un poker di giocatori lascia la Reyer: tra gli altri in partenza anche Filloy

L’Umana Reyer saluta e ringrazia Ariel Filloy, Andrew Goudelock, Francesco Pellegrino e Ike Udanoh. I giocatori e gli orogranata dividono le loro strade per la stagione 2020-2021.

La nota di ringraziamento

In una nota la società ha voluto salutare e ringraziare i quattro - si legge - "per la grande professionalità e serietà dimostrate con la maglia orogranata e augura loro le migliori fortune per il prosieguo delle proprie carriere". Nei giorni scorsi rumors davano Filloy partente per l'estero: smentite invece le voci di interesse da parte del Napoli.