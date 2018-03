Frosinone-Venezia, 33esima giornata di serie B: risultato finale e cronaca del match

Big match della 33esima giornata di serie B, una partita che potrà dire molto sulle possibilità del Venezia di accorciare in classifica e avvicinarsi ancor di più alle prima. L'occasione si presenta contro il Frosinone, seconda in classifica a 6 punti di distacco, ma con una partita giocata in più. Ipoteticamente, se gli arancioneroverdi battessero i giallorossi in trasferta e vincessero il recupero, potrebbero appaiare i rivali. Fischio d'inizio giovedì sera alle 20.30 allo stadio Benito Stirpe.